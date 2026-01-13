Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Умер автор комиксов «Дилберт»

TMZ: автор комиксов «Дилберт» Скотт Адамс скончался в возрасте 68 лет
San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images

Автор серии сатирических комиксов «Дилберт» Скотт Адамс скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на бывшую жену художника Шелли Майлс.

По словам экс-супруги, у Адамса был рак предстательной железы. Болезнь распространилась на кости и парализовала его ниже пояса. Художник в начале января поступил в хоспис, где получал паллиативную помощь на фоне стремительного ухудшения его здоровья, отметила Майлс.

Скотт Адамс родился в 1957 году в Виндхэме, штат Нью-Йорк. Будущий художник с детства увлекался комиксами. В 1975 году он окончил художественную школу, после чего получил экономическое образование. Адамс имеет степень магистра делового администрирования.

Наибольшую известность художник получил благодаря серии сатирических комиксов «Дилберт», впервые опубликованной в 1989 году. В работах рассказывается об офисной жизни, менеджерах, инженерах и других должностях. Частой темой комиксов стало изображение корпоративной культуры как мира бюрократии и офисной политики, которые стоят на пути производительности, где навыки и усилия сотрудников не вознаграждаются.

По данным TMZ, комикс на пике популярности публиковался в 2 тысячах американских газет. Однако в 2023 году редакции начали от него отказываться. Адамс связывал это со своими заявлениями об афроамериканцах.

Ранее бывший главный редактор Marvel умер от рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613363_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+