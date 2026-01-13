Умер автор комиксов «Дилберт»

Автор серии сатирических комиксов «Дилберт» Скотт Адамс скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на бывшую жену художника Шелли Майлс.

По словам экс-супруги, у Адамса был рак предстательной железы. Болезнь распространилась на кости и парализовала его ниже пояса. Художник в начале января поступил в хоспис, где получал паллиативную помощь на фоне стремительного ухудшения его здоровья, отметила Майлс.

Скотт Адамс родился в 1957 году в Виндхэме, штат Нью-Йорк. Будущий художник с детства увлекался комиксами. В 1975 году он окончил художественную школу, после чего получил экономическое образование. Адамс имеет степень магистра делового администрирования.

Наибольшую известность художник получил благодаря серии сатирических комиксов «Дилберт», впервые опубликованной в 1989 году. В работах рассказывается об офисной жизни, менеджерах, инженерах и других должностях. Частой темой комиксов стало изображение корпоративной культуры как мира бюрократии и офисной политики, которые стоят на пути производительности, где навыки и усилия сотрудников не вознаграждаются.

По данным TMZ, комикс на пике популярности публиковался в 2 тысячах американских газет. Однако в 2023 году редакции начали от него отказываться. Адамс связывал это со своими заявлениями об афроамериканцах.

Ранее бывший главный редактор Marvel умер от рака.