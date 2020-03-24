Роняйте цены, но не слишком: о чем Трамп попросил саудитов

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

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При этом администрация президента США на стала детализировать содержание того разговора, ограничившись комментарием: «лидеры государств обсудили мировые энергетические рынки и другие важные региональные и двусторонние вопросы», передает ТАСС.

Американский лидер призвал Эр-Рияд поддерживать цены на углеводороды низкими, но приемлемыми для того, чтобы американские нефтяные компании могли и дальше продолжать успешно работать.

Серьезный экономический кризис в скором времени ожидает Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал аналитик Дэвид Фиклинг.

«Ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», — заявил журналист.

По мнению Фиклинга, международные резервы Саудовской Аравии сократятся – такой вывод он сделал, изучив данные Международного валютного фонда за 2019 год. Он также предположил, что падение резервов саудтов достигнут пятимесячных расходов на импорт в 2024 году – если цены на нефть сохранятся в районе $50-55 за баррель.

Даже в этом случае саудовскую монархию ждет «невероятный кризис», и можно будет забыть о фиксированном курсе доллара США, подчеркнул Фиклинг. Если же цены на нефть будут составлять около $20 за баррель – то Саудовская Аравия потеряет все свои деньги к 2027 году.

«Монархии Персидского залива смогли оседлать впечатляющую волну богатства и удержаться в течение примерно последних лет пятидесяти, однако любая волна в конце концов сходит на нет. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым сегодня располагают их предки», – предрек журналист нелегкую судьбу жителям Аравийского полуострова.

Обвал на мировых рынках начался 9 марта. Ему предшествовал выход стран-экспортеров нефти ОПЕК + из сделки по сокращению нефтедобычи. Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале, но переговоры 6 марта в Вене закончились провалом. С 1 апреля у стран ОПЕК и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению добычи.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, не Россия была инициатором выхода из соглашения, а предлагала продлить существующую сделку до конца второго квартала или текущего года. В своем выступлении он также сообщил, что ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках.

В первый рабочий день после новостей о выхода из соглашения о сокращении добычи, 9 марта, цены на нефть рухнули на 30%.

Падение котировок стало самым сильным однодневным обвалом с 1991 года. На фоне этого курс доллара к рублю в понедельник на международных торгах обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.

Мосбиржа в тот день не работала из-за праздников, но в пятницу при закрытии курсы составляли 68 рублей и 80 рублей соответственно. Открытие торгов во вторник на Мосбирже также начался с обвала - евро стоил 82,45 рубля, доллар — 72,77 рубля.

Цены на нефть за последние две недели сначала рухнули до четырехлетнего минимума, затем, в среду 18 марта, обвалились до уровня 2002-2003 годов. Стоимость майского фьючерса Brent на торгах ICE упала на 10,20% — до $25,80 за баррель, в предыдущий раз показатели ниже $25 были зарегистрированы в сентябре 2003 года. Цены на марку WTI обвалились до уровня 2002 года - максимально стоимость опускалась до уровня $20,56 за баррель.

Ценовое агентство Argus Media сообщило, что 18 марта российская Urals подешевела на $5,25 за баррель, до $18,64 за баррель, уровень стал минимальным с февраля 2002 года. Стоимость «неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», отмечалось в публикации.