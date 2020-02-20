Расширят и добавят: население увеличат маткапиталом

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.

Реклама

Принятые поправки, в частности, устанавливают размер маткапитала за первого ребенка в размере 466 617 руб. При рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тыс. руб.

Те, кто не получал материнский капитал на «первенца», могут получить его на второго или последующих детей в полном размере — 616 617 тысяч рублей. В документе также прописано требование ежегодно индексировать сумму выплат.

Сама программа материнского капитала продлена до 2026 года.

«Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты»,

— заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на обновленную программу в 2020 г. в 400-450 млрд руб., а в период с 2020 по 2024 гг. — в 1,2 трлн руб.

Документ подготовлен в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.

Основная причина расширения программы материнского капитала — сложная демографическая ситуация.

По словам Владимира Путина, «судьба России и ее исторические перспективы зависят от того, сколько нас будет».

В настоящее время семьи создают малочисленные поколения 1990-х годов, поэтому рождаемость снижается. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) в прошлом году составил 1,5. Для нашей страны этого мало — показатель лишь немного превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны (1,3). Президент называл эту ситуацию вызовом для России.

«Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стран», — обозначил задачу Владимир Путин.

Расширение программы выдачи материнского капитала — не единственное решение, которое предложил Владимир Путин для поддержки демографии.

Так, президент заявил о том, что для малообеспеченных семей нужно ввести ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами, так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить», — отметил президент.

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят в среднем 5 500 рублей, то есть половину прожиточного минимума.

Также он пообещал в числе других мер поддержки бесплатное горячее питание для школьников.

Однако опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты весьма скептически отнеслись к новым мерам по поддержки демографии.

«Я не думаю, что эти меры изменят ситуацию, потому что они сформировались из прежних представлений о том, как надо стимулировать рождаемость. Действующая парадигма исходит из того, что надо поддерживать семьи с детьми, хотя проблема гораздо глубже»,

— заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

По его словам, главная проблема — это низкий уровень жизни тех, кто еще только думает, заводить ребенка или нет.

«Можно или поддерживать семьи с детьми, или стремиться к созданию более высокого уровня жизни молодых людей, людей в детородном возрасте. Второй вариант более предпочтительный. Но до этого мы еще не дошли», — отметил он.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что эффект от материальных стимулов будет краткосрочным. Все дело в «депрессивном состоянии экономики и настроении граждан».