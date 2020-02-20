Расширят и добавят: население увеличат маткапиталом

Дума приняла закон о расширении программы маткапитала

Депутаты оперативно приняли законопроект, который позволит большему количеству семей претендовать на помощь от государства. Третье чтение прошел документ, позволяющий получать маткапитал при рождении первенца. Судьба нашей страны напрямую зависит от численности населения, говорил президент РФ Владимир Путин, одобряя новые инициативы по поддержке демографии. Впрочем, эксперты считают, что правильнее развивать экономику, а не материальными стимулами повышать рождаемость.

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала. Документ опубликован на портале правовой информации.

Принятые поправки, в частности, устанавливают размер маткапитала за первого ребенка в размере 466 617 руб. При рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тыс. руб.

Те, кто не получал материнский капитал на «первенца», могут получить его на второго или последующих детей в полном размере — 616 617 тысяч рублей. В документе также прописано требование ежегодно индексировать сумму выплат.

Сама программа материнского капитала продлена до 2026 года.

«Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты»,

— заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на обновленную программу в 2020 г. в 400-450 млрд руб., а в период с 2020 по 2024 гг. — в 1,2 трлн руб.

Документ подготовлен в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.

Основная причина расширения программы материнского капитала — сложная демографическая ситуация.

По словам Владимира Путина, «судьба России и ее исторические перспективы зависят от того, сколько нас будет».

В настоящее время семьи создают малочисленные поколения 1990-х годов, поэтому рождаемость снижается. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) в прошлом году составил 1,5. Для нашей страны этого мало — показатель лишь немного превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны (1,3). Президент называл эту ситуацию вызовом для России.

«Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения стран», — обозначил задачу Владимир Путин.

Расширение программы выдачи материнского капитала — не единственное решение, которое предложил Владимир Путин для поддержки демографии.

Так, президент заявил о том, что для малообеспеченных семей нужно ввести ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами, так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить», — отметил президент.

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят в среднем 5 500 рублей, то есть половину прожиточного минимума.

Также он пообещал в числе других мер поддержки бесплатное горячее питание для школьников.

Однако опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты весьма скептически отнеслись к новым мерам по поддержки демографии.

«Я не думаю, что эти меры изменят ситуацию, потому что они сформировались из прежних представлений о том, как надо стимулировать рождаемость. Действующая парадигма исходит из того, что надо поддерживать семьи с детьми, хотя проблема гораздо глубже»,

— заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

По его словам, главная проблема — это низкий уровень жизни тех, кто еще только думает, заводить ребенка или нет.

«Можно или поддерживать семьи с детьми, или стремиться к созданию более высокого уровня жизни молодых людей, людей в детородном возрасте. Второй вариант более предпочтительный. Но до этого мы еще не дошли», — отметил он.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что эффект от материальных стимулов будет краткосрочным. Все дело в «депрессивном состоянии экономики и настроении граждан».