В Петербурге и Пскове сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в Санкт-Петербурге и Пскове возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 10:57 мск.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте.

Аэропорт в Пскове приостановил обслуживание рейсов днем 22 марта. В ночь на 23 марта в петербургском аэропорту Пулково также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Решения были приняты в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

По данным Telegram-канала SHOT, в Пулково на фоне ограничений задержали и отменили более 300 рейсов. Из-за этого пассажирам, ожидавшим вылета самолетов, пришлось ночевать на полу терминала на резиновых ковриках. В том числе в воздушной гавани застряли фигуристы.

Ночью и утром 23 марта Ленинградская область подверглась массированной атаке. Воздушную опасность в регионе отменили примерно в 11:09 мск. К тому моменту над российским субъектом перехватили и уничтожили более 70 целей, не менее 60 из них — беспилотники.

Ранее украинский дрон повредил линию электропередачи в Ленобласти.