Воронежская полиция показала фото с места ДТП с тепловозом, в котором не выжила женщина

Женщина не выжила в ДТП с тепловозом на ж/д переезде в Воронежской области

В Воронежской области тепловоз протаранил автомобиль «Лада Гранта», выехавший на железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале, опубликовав кадр с места ДТП.

Авария произошла в Воробьевском районе на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач. По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем «Лады Гранта» выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Машинист поезда не успел затормозить и протаранил машину.

Момент столкновения тепловоза с легковушкой сняли на видео очевидцы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Вести Воронеж». На записи видно, что машина не притормозила перед путями. Через несколько секунд после того, как «Лада Гранта» выехала на рельсы, ей в бок врезался поезд и протащил вперед по рельсам.

Женщина, находящаяся за рулем машины, не выжила. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В начале февраля похожий случай произошел в Волгоградской области. По данным Южной транспортной прокуратуры, автомобиль выехал на пути прямо перед пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград. Пострадал ли водитель машины, не сообщается. На этом фоне прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с машиной скорой помощи.