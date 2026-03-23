Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Воронежская полиция показала фото с места ДТП с тепловозом, в котором не выжила женщина

Женщина не выжила в ДТП с тепловозом на ж/д переезде в Воронежской области
ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области тепловоз протаранил автомобиль «Лада Гранта», выехавший на железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале, опубликовав кадр с места ДТП.

Авария произошла в Воробьевском районе на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач. По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем «Лады Гранта» выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Машинист поезда не успел затормозить и протаранил машину.

Момент столкновения тепловоза с легковушкой сняли на видео очевидцы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Вести Воронеж». На записи видно, что машина не притормозила перед путями. Через несколько секунд после того, как «Лада Гранта» выехала на рельсы, ей в бок врезался поезд и протащил вперед по рельсам.

Женщина, находящаяся за рулем машины, не выжила. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В начале февраля похожий случай произошел в Волгоградской области. По данным Южной транспортной прокуратуры, автомобиль выехал на пути прямо перед пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград. Пострадал ли водитель машины, не сообщается. На этом фоне прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с машиной скорой помощи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
