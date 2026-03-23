Победитель лотереи в Британии может лишиться 1,2 млрд рублей

В Британии победителя лотереи через две недели могут лишить 1,2 млрд рублей

В Великобритании победитель лотереи может лишиться выигрыша в £10,6 млн (1,2 миллиарда рублей), если не придет за ним в течение двух недель. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Организаторы лотереи установили, что билет, в котором были угаданы все шесть номеров в розыгрыше от 4 октября 2025 года, был куплен в лондонском районе Бексли. Обладатель джекпота до сих пор не обратился за выигрышем.

Согласно правилам национальной лотереи Великобритании, у победителя есть 180 дней. Срок истекает 2 апреля 2026 года, после чего право на получение денег будет утрачено.

Как пишет Daily Mirror, чтобы разыскать обладателя билета, представители лотереи вышли на улицы Бексли с мегафоном и брендированным фургоном.

