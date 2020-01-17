Москва не первая: дороже всего жизнь в швейцарских городах

Самые дорогие города мира — это Цюрих, Базель и Лозанна. Об этом говорится на сайте базы данных статистического ресурса Numbeo, опубликовавшей январский отчет по индексу стоимости жизни.

Реклама

Всего рейтинг состоит из 440 городов. Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, а также покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья учитывали отдельно.

Четвертое и пятое место рейтинга тоже заняли швейцарские города — Женева и Берн.

В десятку вошли также Ставангер, Осло, Тронхейм, которые находятся в Норвегии, и столица Исландии — Рейкьявик.

Самый дорогой город России — это Москва. Она занимает 251 место.

Помимо столицы, в список дорогих городов России вошли Владивосток (275 место, сразу после Будапешта), Санкт-Петербург (284 место, после Багдада), Нижний Новгород (306 место, чуть дороже Белграда), Волгоград (316 место, на одну строчку выше Мехико) и другие.

Последние строчки рейтинга Numbeo занимают индийские и пакистанские города.

«То, что лидерами рейтинга стали города Швейцарии и Скандинавии, совершенно не удивительно – цены там на всё просто заоблачные. Идет ли речь о недвижимости, продуктах питания, коммунальных платежах, ресторанах или стоимости поездки в такси. С другой стороны, уровень доходов в этих государствах несоизмеримо выше, чем в России, так что житель той же Швейцарии, будь то трудящийся или пенсионер, может позволить себе куда больше, чем житель Москвы или Владивостока», — говорит Алексей Коренев, аналитик «Финам».

Так, большинство трудовых договоров содержат ремарку о том, что минимальная зарплата в Швейцарии должна быть в пределах 2800–5300 швейцарских франков в месяц для квалифицированных специалистов и 2200–4200 франков для работников без квалификации. Если пересчитывать эти сумму в доллары, то это минимум $2-5 тысяч в месяц.

Согласно данным аналитиков «Авито Работа», средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила 37 900 рублей. При этом средняя зарплата в Москве по итогам года оказалась в полтора раза выше — 57 500 рублей (за год она увеличилась на 12,1%).

Как указывает Коренев, если рассматривать стоимость отдельных сегментов, в России в целом и в Москве, в частности, достаточно дорогое жильё. И стоимость покупки недвижимости, и стоимость аренды в столице соизмерима с ценниками во многих европейских странах.

В России традиционно дорогие по сравнению с США и Европой автомобили, особенно если учитывать покупательную способность наших граждан, добавляет он.

«А вот снизившаяся за последние годы стоимость проезда в такси и аренды авто по каршерингу способна удивить туристов из Европы — наше такси одно из самых дешевых в мире. Помимо этого, в России низкие цены на услуги мобильной связи и интернет», — говорит Коренев.

В столице в отличие от многих российских городов очень высокие зарплаты, указывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Жизнь в Москве кажется дорогой только по сравнению с другими российскими регионами, и то не всеми, скажем, Тюмень является почти таким же дорогим для жизни городом. Чтобы жизнь здесь стала дороже, нужен рост покупательной способности населения, а в России реальные заработные платы падают пять лет подряд, а регулярные, раз в 6-10 лет происходящие девальвации национальной валюты делают сложным накопление сбережений», — отмечает Жарский.

Между тем есть и другие рейтинги по стоимости жизни, говорит Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг». В них российская столица также не занимается верхние строчки.

Например, в списке агентства Economist Intelligence Unit Москва находится стабильно на 95-100-м месте из 133. Этот рейтинг оценивает стоимость продуктов и услуг в городах мира.

«Numbeo оценивает индекс жизни на основе цен на продукты питания, стоимости транспорта и услуг ЖКХ, а также по уровню покупательской способности. Именно благодаря последнему фактору Москва занимает 251 место в рейтинге среди 440 городов мира. Столица также занимает 23 место из 28-ми в рейтинге самых дорогих городов мира для миллиардеров — его проводит швейцарский банк Julius Baer (оцениваются услуги и предметы роскоши). Москва на первых местах в списке по ценам на ювелирные украшения и дорогое вино, но при этом в столице самые низкие цены на рояли Steinway&Sons. В остальном (автомобили, гостиницы, недвижимость, авиаперелеты и стоимость услуг личного тренера) Москва – очень доступный город. Для миллиардеров», — делает ремарку Владимир Савченков.