Избегать уличных банкоматов: как воруют деньги с карточек

Роскачество выпустило рекомендации, что не стоит пользоваться банкоматами на улице, а также следует проверять их на наличие считывающих устройств. Это позволит избежать кражи денег с карты.

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Мошенники могут устанавливать на банкоматы фальшивые клавиатуру или картоприемник, которые считывают данные и запоминают ПИН-код, говорят в ведомстве.

По возможности не стоит пользоваться устройствами, установленными на улице. Такой совет дают в Роскачестве.

Как сообщает ведомства, установить считывающие устройства на банкоматы внутри помещений сложнее, поскольку они находятся под наблюдением камер.

При этом, как правило, посторонние устройства (скиммеры) можно заметить самостоятельно, если хорошо присмотреться: они прикреплены клеем или скотчем, не плотно прилегают к поверхности, могут отличаться по цвету, пишут в ведомстве.

Но самостоятельно их снимать нельзя, предупреждают в Роскачестве. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о своих подозрения в банк.

Если же вы уже воспользовались картой в банкомате, который атаковали мошенники, стоит незамедлительно сообщить о случившемся в кредитное учреждение и заблокировать карту.

Использование банкоматов, установленных в помещении, также не всегда безопасно. Если устройство находится в помещении, доступ к которому осуществляется с улицы при помощи магнитного замка и на входе просят ввести ПИН-код карты, значит, его установили мошенники. Об этом также предупреждают в Роскачестве.

Чтобы мошенники не получили доступ к ПИН-коду, при использовании банкомата всегда стоит прикрывать клавиатуру рукой. В помещении могут быть установлены незаметные с первого взгляда мини-камеры. Также мошенники могут подсматривать из-за спины за вводимой информацией, поясняют в ведомстве.

Также в ведомстве рассказали россиянам о нескольких популярных схемах мошенничества.

Так, подходя к банкомату, клиент замечает, что в устройстве уже торчит карточка. Однако, если вы пытаетесь ее вытащить, то подходит человек и обвиняет вас в попытке кражи, требуя компенсации.

В этом случае стоит звонить в полицию, советуют в Роскачестве.

Также в Роскачестве советуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат.

Всегда стоит подключать СМС-информирование о проводимых транзакциях. Это позволит сразу узнать обо всех списаниях с карты.

Многие кредитные учреждения также дают возможность ограничить снятие наличных по картам при помощи установления лимитов. В этом случае даже при мошенничестве по крайней мере со счета будут выведены не все деньги.

«Уличные банкоматы наиболее подвержены мошенническим схемам, так как они более доступны для незаконных действий, чем аппаратура, установленная в отделениях банков», — соглашается с рекомендациями ведомства Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Всего за 2019 год количество киберугроз для банков выросло в 2,7 раза, а 97% хищений совершаются мошенникам с использованием различных технических устройств, в том числе банкоматов, говорит он.

«Число заблокированных мошеннических телефонных номеров в 2019 году выросло в 38 раз по сравнению с 2018 годом. На таком фоне роста мошеннических действий стоит прислушаться к рекомендациям ведомства и не пользоваться банкоматами, установленными на улице (они и ломаются чаще других под воздействием низких и высоких температур). Также стоит как можно меньше пользоваться банкоматами, установленными в крупных торговых центрах, – они становятся «лакомым куском» для преступников, так как через эти аппараты ежедневно проходят большие объемы средств», — советует эксперт.

Между тем ранее в интервью «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты по финансовому рынку и кредитным организациям Тимур Аитов рассказывал, что мошенники сегодня «взламывают голову», а не банковские системы защиты.

Они крадут денег со счета с помощью так называемой «социальной инженерии», говорит он.

По некоторым оценкам около 95% хищений совершается именно таким образом, приводит данные эксперт.

«Инженеры-злоумышленники — это тонкие психологи, они уговорами вынуждают клиента перевести деньги на указанные ими реквизиты. Либо выманивают коды подтверждения операций, которые банк присылает клиенту в виде смс-сообщений», — рассказывал он.

И сегодня на такие разводки ведутся даже образованные клиенты, утверждает Аитов.

По мнению эксперта, помочь могло бы подтверждение крупных операций через биометрию.