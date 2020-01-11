Поладить с Россией: Трамп хочет улучшать торговые отношения

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США нужно улучшать торговое сотрудничество с Россией, говорят о намерении Вашингтона снизить уровень политического непонимания между двумя странами, приводит RT комментарий члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

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По словам российского парламентария, любое государство заинтересовано в развитии торгово-экономических связей, и у Москвы «есть перспективы развития любых связей» с американской стороной.

«Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов на международный рынок. Поэтому было бы нелогично отгораживаться от России по политическим основаниям. Тем более с точки зрения потомственного бизнесмена.

Я надеюсь, что со временем мы сведем политические разногласия на нет», — указал депутат.

В своем искомом заявлении американский лидер отметил, что необходимо налаживать отношения в сфере торговли с российскими представителями.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией», — заключил Трамп.

Несколько дней назад министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж также намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкций со стороны Вашингтона.

Французский чиновник рассказал про недавний визит в Москву, в ходе которого было еще раз достигнуто соглашение об углублении стратегических отношений с Россией без нарушений международного права.

По словам Ле Мэра, Франция в ближайшие полгода должна найти соответствующее общим целям Парижа и Москвы «действующее решение в финансовой области». При этом ограничительные меры Запада он назвал «посягательством на суверенитет нации».

У США же пока слова не всегда совпадают с деятельностью. Например, у компаний-подрядчиков российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции — с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

Американское внешнеполитическое ведомство в своем коммюнике призвало компании «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности» — до даты принятия закона о бюджете.

«Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей», — указывалось в сообщении.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в этой связи заявил, что американцы используют привычные методы противодействия российскому проекту.

«У них не получилось остановить строительство, и на заключительном этапе они стали принимать совершенно беспрецедентные решения по меркам международного права. Видимо, в США надеются, что таким образом сорвут строительство. Но это абсолютно поверхностное мнение, которое базируется, видимо, на какой-то исключительной злости», — указал сенатор.

По его словам, газопровод все равно будет достроен, а вот США после подобных шагов теряют остатки уважения и авторитета на международной арене.

Американские санкции против строительства «Северного потока — 2» являются наглым и циничным вмешательством в дела европейского бизнеса, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта, пояснил дипломат.

«Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году — это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса», — сказал Лавров.

Москва же может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это будет одной из возможных ответных мер на антироссийские санкции.

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — напомнил замминистра.

И наряду со всем этим в декабре прошлого года Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о желании в несколько раз увеличить товарооборот между странами.

Американский лидер несколько раз упомянул о таком намерении. Как именно можно добиться этого в условиях антироссийских санкций, на встрече не обсуждалось. Но предполагается, что вопрос будет решаться в рамках российско-американского Делового консультативного совета.

Ожидается, что в ближайшие месяцы будет объявлено о его запуске. Он должен придать новый импульс бизнес-диалогу Москвы и Вашингтона. Сергей Лавров также говорил о восстановлении экономических отношений.

«Несмотря на санкции, двусторонняя торговля при президентстве Дональда Трампа уверенно росла. С уровня $20 млрд, на который этот объем торговли низвел Барак Обама, Дональд Трамп по итогам этого года помог достичь уровня $27 млрд», — заявил дипломат.

По его словам, рост товарооборота почти на одну треть означает открытие новых рабочих мест в обеих странах и увеличение прибыли производителей. А если придать дополнительный стимул торговым отношениям между странами, результаты будут «еще более взаимовыгодны».