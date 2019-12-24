Вытащить из ямы: с бедных могут снять налоги

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены НДФЛ для малоимущей категории граждан. «Я сторонник того, чтобы доход на налоги физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату», — заявила чиновница на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

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По ее словам, пока не существует критерия отмены 13-процентного налога на доход. Матвиенко предложила отталкиваться от показателя МРОТ.

«Те, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц. Это нужно обсуждать и считать, поскольку это будут большие выпадающие доходы»,

— указала она.

В Кремле пока сдержанно отреагировали на предложение. «Нет, пока никакой позиции нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле четко сформулированное мнение в отношении этой инициативы. Он отметил, что идея спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко требует экспертной оценки.

Проблема снятия налоговой нагрузки с малоимущих волнует и членов экономического блока правительства. Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал инициативу по освобождению малоимущих семей от НДФЛ, указав, что это положительно скажется на экономике.

По словам чиновника, подобная мера будет иметь позитивный эффект не только для благосостояния граждан, но и для экономики в целом. При этом Орешкин добавил, что готов сам платить более высокий подоходный налог.» Я вам скажу: да, абсолютно, я готов платить более высокий подоходный налог», — отметил министр, добавив, что есть те, кто много получает, и те, кто много тратит. По его мнению, необходимо обложить повышенным налогом дорогие покупки — автомобили, недвижимость.

Налог на бедность

НДФЛ с единой ставкой в 13% был введен в России в 2001 году вместо прогрессивного налога, шкала которого находилась в диапазоне от 12 до 30%. Тогда главной целью реформы значилось увеличение собираемости сборов. Налог поступает в бюджеты регионов. По данным Федеральной налоговой службы(ФНС),

с 1 января по 1 ноября 2019 года россияне заплатили более 3,7 трлн рублей этого налога.

Новые меры в отношении россиян с низким достатком лишь в незначительной степени могут помочь в борьбе с неравенством, сходятся во мнении аналитики. По данным исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина, если отменить НДФЛ для тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно они считаются самыми бедными, то количество малоимущих в стране снизится всего на один процентный пункт.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, отмена налога вряд ли серьезно изменит жизнь беднейшего слоя населения России: налог с них и так небольшой.

«Кроме того, пока непонятно, как эта инициатива сочетается с твердым намерением правительства сохранить плоскую шкалу налогообложения. Положение тех, кто чуть выше черты бедности, несущественно отличается от положения тех, кто чуть ниже нее, но при этом государству почему-то очень нужны те копейки, которые оно получает от их НДФЛ.

Но при столь острой нужде повысить хотя бы незначительно налог на богатых правительство не готово, хотя потенциально это сулит больше денег», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Вдобавок эксперт видит сложности в определении того, кого необходимо считать малоимущим. «Пока не ясно, как будет решаться вопрос в ситуации, когда человек до выплаты НДФЛ не может считаться малоимущим, а после выплаты — уже да», — отмечает Кабаков.

Малоимущей в России считается семья, в которой средний доход на каждого ее члена не превышает величину прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Взрослые в такой семье также должны быть трудоустроены или стоять на учете по безработице в службе занятости. Исключение составляют молодые мамы в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, такой семье должен быть присвоен официальный статус малоимущей, в этом случае она будет состоять на учете в муниципалитете. Статус необходимо обновлять каждые три месяца, предоставляя документацию о доходах всех трудящихся членов семьи. Также присвоить статус малоимущего могут матери или отцу-одиночке.

В настоящее время прожиточный минимум в среднем по России составляет 11 280 рублей для трудоспособного населения. Для несовершеннолетних этот порог чуть ниже --10 390 рублей, а для пенсионеров показатель составляет 8,5 тыс. рублей. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были зарегистрированы у 14,3% населения России или у 20,9 миллиона человек.