Накажут за грубость: ОСАГО вырастет в цене

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

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В Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО, который предполагает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), таких как превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет.

«Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД. Это должно привести к повышению безопасности дорожного движения», — рассказали изданию в пресс-службе РСА.

Сейчас также обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, сообщили в союзе.

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — отметили в РСА.

Депутатский вариант поправок внесен в Госдуму 20 ноября. Ранее аналогичные изменения предлагал Минфин. В планы министерства входило отменить коэффициенты мощности и региона использования автомобиля. Согласно документу, на стоимость полиса должны влиять нарушения ПДД, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины.

Однако законопроект не был поддержан, поскольку проект Минфина предусматривал расширение коридора базового тарифа на 82% в два этапа в 2020 году. По сути, это означало возможность для страховых компаний повысить стоимость полиса на 82%.

В рамках предложенного депутатами законопроекта

наибольшее увеличение базового тарифа грозит регионам-миллионникам. Это коснется Москвы, Перми, Челябинска и Казани, где базовая ставка вырастет в два раза, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — в 1,7 и 1,8 соответственно.

Это связано с повышенной аварийностью в этих регионах. Иными словами, установлен высокий территориальный тариф.

В Центробанке поддерживают идею индивидуальных тарифов. Иными словами, позволить платить меньше тем, кто не нарушает правила дорожного движения.

«С нашей точки зрения, наиболее значимым моментом реформы является индивидуализация тарифа, и его ключевым условием будет право страховой компании назначать тариф в пределах коридора, установленного Банком России. Мы понимаем, что отказ от коэффициента территорий — сложный вопрос. Сохранение территориального коэффициента сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Ситуация с рынком ОСАГО остается проблемной, и одна из задач проходящей реформы — повышение доступности полисов.

Так, ЦБ получает десятки тысяч обращений в год. Основные жалобы касаются невозможности купить полис и неправильного расчета коэффициента бонус-малус, который характеризует аккуратность водителя, учитывая число аварийных ситуаций, говорил ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что тарифы, которые сегодня применяются к 39 млн владельцев полисов ОСАГО, являются не совсем справедливыми.

«Подавляющая часть нашего населения ездит добросовестно, не попадает в ДТП, но при этом платит примерно столько же, сколько платят те, кто постоянно в нарушениях и ДТП», — говорил он в Госдуме.

Напомним, стоимость автострахования для конкретного автомобиля зависит не только от размера базовой ставки, но и коэффициентов. Учитываются, например, возраст и водительский стаж водителя, регион, тип транспортного средства.

Последний раз ЦБ менял тарифы по автогражданке в два этапа осенью 2014 года (повышение на 30%) и весной 2015 года (рост на 40–60%).

Ранее страховщики заявили о снижении стоимости полиса ОСАГО. В среднем за 11 месяцев цена уменьшилась на 5%. Такое понижение зафиксировали в 76 регионах. Сильнее всего ОСАГО подешевело в Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Коми, Пермском крае, Белгородской, Вологодской, Саратовской и Архангельской областях.