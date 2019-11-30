Развели по полной: в России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за десять месяцев 2019 выросло на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росрыболовство на своем сайте со ссылкой на данные Росстата. Производство икры лососевых (красной икры), наоборот, сократилось на 4,4% — до 19,3 тыс. тонн.

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Аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб, объясняют в Росрыболовстве.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, в 2015-2016 годах они начали активно строить садки для осетровых рыб. С 2005 года в России запрещен вылов осетровых рыб в акваториях Волги и Каспийского моря. Производством черной икры могут заниматься только аквакультурные хозяйства.

В декабре 2018 года глава Россельхознадзора Сергей Данквер заявил, что более половины черной икры на российском рынке поступает в продажу без указания в сопроводительных документах производителя. Ведомство не смогло установить происхождение 60% черной икры.

По его словам, проследить путь от производителя до прилавка можно только у той икры, которая поступает в страну из-за границы, а икра российского производства фактически является бесхозной.

Производители часто не указывают на этикетках, что их икра является продуктом аквакультуры, то есть выращена в искусственных условиях, отметил чиновник. Поскольку это очень дорогой продукт, они боятся, что спрос на такую икру упадет. Рыбоводческие хозяйства используют в названии икры регионы Каспийского моря или Астрахани, хотя это не соответствует действительности.

Россельхознадзор сообщил, что накануне Нового года ведомство усилит контроль за икрой, продающейся на улице. В случае выявления контрафакта товар будут изымать из продажи. А в будущем маркировка может стать обязательной.

Такой контроль позволит решить проблему незаконного оборота икры, на который сейчас приходится около 80% рынка.

Объемы нелегальной продукции ведомство оценило в 200 тыс. тонн. Это браконьерская икра.

Кроме того, значительные объемы черной икры поставляются из Китая. На Дальнем Востоке она оптом продается по цене 6-8 тыс. рублей за килограмм.

Тогда как средняя стоимость черной икры, изготовленной легально, у производителей составляет 30-40 тыс. рублей за килограмм.

Когда рыба идет из водоема обитания вверх по реке, на привычные места нереста, она становится легкой добычей браконьеров. В таких условиях у взрослых особей не остается шансов отметать икру и оставить потомство. В итоге популяции осетровых рыб в природе уменьшаются.

В Каспийском море численность поголовья осетровых за последние полтора десятка лет сократилась практически в 40 раз. Стерлядь, белуга и осетр в природных условиях встречаются крайне редко. В Азовском море ее почти не осталось.

Для сохранения популяции осетровых в 2007 году был введен запрет на реализацию черной икры и осетровых на рынках. В 2012 года совместным решением прикаспийских стран был запрещен коммерческий промысел рыбы.

Икру получают двумя способами. Первым является традиционный «забойный» метод, при котором ее извлекают из убитой рыбы. Этот способ использовался при промышленном отлове диких осетровых рыб и при их разведении на некоторых рыбоводческих комплексах.

Второй метод сегодня все чаще применяется на промышленных фермах. Поскольку осетры могут давать икру каждые два года на протяжении не менее десятка лет, есть смысл сохранить жизнь самкам, чтобы получать от них этот продукт несколько раз. Для этого их «доят», сцеживая икру. Такой щадящий способ получения называют искусственным нерестом.

В природе рыбы семейства осетровых считаются долгожителями. В естественных условиях севрюга живет до 30 лет, осетр — дольше 50 лет, а некоторые виды осетра и белуга могут проплавать порядка 100 лет.

Эти рыбы очень плодовиты: нередко масса икры у крупных самок составляет почти четверть общего веса тела, а количество икринок насчитывает сотни тысяч. Но строительство гидроэлектростанций, которые отрезали путь к нерестилищам, и современные темпы отлова осетровых грозят их полным уничтожением.

Большинство рыб этого семейства являются проходными. Это значит, что они обитают в морской воде или пресноводных озерах, а для нереста поднимаются вверх по рекам, зачастую преодолевая значительные расстояния.