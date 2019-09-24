Платить и терпеть? Что делать России после скандала с ООН

Российской делегации, которая должна была принимать участие в заседании генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН), отказали в визе США. Десяти дипломатам не дали разрешения на въезд в Штаты. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который уже прибыл в российский МИД для решения вопроса.

Реклама

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему не выдали визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя запрос на ее поучение он подал в указанные сроки. В российском МИДе в свою очередь опровергли заявления американских дипломатов, которые утверждали, что российские посланники не подали вовремя документы.

Фактически, власти США своим волевым решением просто перекрыли доступ членам российской делегации к работе. Или, выражаясь общедоступным языком, заставили российскую делегацию очень дорого заплатить за товар, который в итоге покупателям все равно не отдали. Ведь за право быть членом ООН все страны, входящие в организацию, платят. И Россия платит за членство в ООН довольно много.

Согласно уставу ООН, главный критерий, который используется государствами-членами в Генеральной Ассамблее при расчете членских взносов, — это платежеспособность страны. Этот показатель определяется на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда корректировок, среди которых значится внешняя задолженность и уровень дохода на душу населения.

По последним доступным данным,

в 2013 году Россия заплатила в бюджет ООН $68,5 млн, или 2,4% от бюджета.

Учитывая, что ВВП России пока еще растет, а не сокращается, можно предполагать, что и в 2019 году Россия заплатит в ООН примерно такую же сумму – или больше. При нехитрых расчетах выходит что порядка $70 млн стоит «визовый сбор» для членов российской делегации при оформлении виз в США.

Между тем Россия платит не только в ОНН. Так, российская делегация три года не выплачивала взносы в бюджет Совета Европы — с 2016 года, когда нашу делегацию отстранили от работы в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России, и внесла деньги спустя три года, в 2019 году. Взнос России в ПАСЕ за 2019 год составил €33 млн.

Россия входит в 21 международную организацию и еще в двух является наблюдателем. Некоторые из партнерств созданы, чтобы не потерять связи со странами, которые входили в состав Советского Союза и в социалистический блок. Тогда и логично, что России приходится за работу этих объединений и платить. К таким союзам можно отнести, например, Содружество независимых государств, Организацию черноморского экономического сотрудничества или Астанинскую тройку. В эти организации Москва платит исправно.

Но вот участвовать в работе таких организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), Россию не всегда слышат, хотя и отчисляются туда деньги вовремя. При этом не стоит забывать о том, что, например, финансовая помощь Украине идет, главным образом, по линии МВФ, взносы в который платит в том числе и Россия. И взносы эти нельзя назвать маленькими.

Кроме того, квота России в МВФ составляет 2,7% голосов, что равно 12,9 млрд специальных прав требования – SDR. При пересчете на долларовый эквивалент сумма оставляет $17,68 млрд (или почти триллион рублей).

Любопытно, что текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by, утвержденная 19 декабря 2018 года, составляет порядка $3,9 млрд.

Может возникнуть вопрос, ставший для России уже стандартный за годы, прошедшие после распада СССР, – до каких пор мы будем за свои деньги кормить Украину, которая нам постоянно пытается вставить палки в колеса? Может быть, надо уже прекратить платить членские взносы в организации, которые явно попирают права России?

Честно говоря, очень хочется поступить так, как говорила героиня Нонны Мордюковой в культовом фильме «Брильянтовая рука», когда она требует у своего помощника распространить лотерейные билеты «среди жильцов нашего ЖЭКа»: «А если, то мы перекроем вам газ». И пусть США реконструируют газовый хаб в польском Свиноустье, если успеет до наступления холодов в Европе.

Но опускаться до уровня мелких подколок нельзя.

«Все решения, которые касаются призыва отказа от уплаты взносов, или задержки их перечисления со стороны России в международные организации, являются поспешными и импульсивными, поэтому — неверными. Более того, такими поступками, как отказ в визах для членов российской делегации для участия в заседании ООН, Россию и вынуждают поступить сгоряча. Нас провоцируют, и попадаться на провокации наших «коллег» — это не самое правильное поведение. Хотя стоит отметить, без наших денег в виде взносов они могут и не выжить», — заявил в беседе «Газета.Ru» политолог Александр Асафов.

Он считает, что «необходимо выразить озабоченность» происходящим на государственном уровне и заниматься этим должны представители МИДа.

Видимо, России и дальше придется терпеть от Запада пощечины, поскольку наша страна сейчас находится не в самой выигрышной позиции. И, конечно же, продолжать платить.

Согласно официальному документу Минфина «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год (предварительные итоги)», ведомство на статью расходов «Международные отношения и международное сотрудничество в бюджете 2018-20020 годов должно был направить 256,4 млрд руб., или более $4 млрд. Но согласно уточненной росписи, эта сумма была повышена до 319,5 млрд рублей, или почти $5 млрд.

Видимо, Россия может позволить себе такой барский жест, как содержать международные организации, где принимающая сторона может загнать нас в угол. На запрос «Газеты.Ru» о том, сколько точно Россия тратит на членство в ООН, Минфин не ответил.