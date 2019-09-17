Нож в спину Киеву: Болгария вступилась за «Турецкий поток»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока». О вердикте суда во вторник, 17 сентября, сообщает РИА «Новости».

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Как написано в пояснительной записке к решению,

производство по делу прекращено в связи с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме».

Согласно решению суда, подрядчиком все же останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Эта корпорация выиграла тендер в апреле. Консорциум пообещал реализовать проект к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро. Также организация предоставила альтернативный вариант. Он предполагал строительство объекта в течение восьми месяцев, то есть к концу текущего года. Но в этом случае смета увеличивалась на 1,29 миллиарда евро.

В итоге с выбором оператора не согласился другой участник тендера консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии». Он и подали в суд на Arkad.

Масло в огонь подливал тот факт, что компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» в свое время отказалась от контракта с Arkad. В качестве причины оператор указал тот факт, что Arkad не предоставил в указанные сроки необходимую документацию по проекту.

После этого было принято решение о передаче права на строительство другому участнику тендера —«Газовое развитие и расширение в Болгарии». Но это не устроило уже Arkad, который в суде оспорил передачу прав на строительство, в качестве аргумента указав закон о Защите конкуренции.

Таким образом контракт остался у саудовской компании, а суд Болгарии снял ограничения по строительству ветки «Турецкого потока».

О готовности реализовать ветку «Турецкого потока» в Болгарии заявили в июле 2018 года. При этом уже в августе прошлого года стороны открыли новую секцию своего газопровода в Турцию для продления одной из нитей «Турецкого потока» до болгарской границы. Проект получил название «Балканский поток».

Затем в январе текущего года страна выбрала оператора для строительства ветки трубопровода. Проект на ее возведение получил оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз». Как тогда заявляли официальные власти Болгарии, проект будет реализован до конца 2020 года.

Теперь же из-за спора вокруг тендера

оказались сорваны планы по частичному запуску участка газопровода до Сербии в указанные сроки.

Также, скорее всего, будет задержан пуск газопровода на полную мощность до Венгрии, Австрии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Он был намечен на начало 2021 года.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка Болгарии стать транзитером российского газа. До этого «Газпром» предлагал реализовать проект «Южный поток». В рамках него стороны собирались построить газопровод по дну Черного моря от России до Болгарии. Но София после нескольких лет колебаний и под нажимом ЕС и США отказалась участвовать в проекте.

После этого «Южный поток» был переформатирован в «Турецкий поток». Теперь точкой выхода газопровода является Турция.

Сам «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Между тем продолжающееся

строительство ветки «Турецкого потока» через Болгарию создает новую опасность для Украины.

Так, на 19 сентября намечены переговоры по продлению контракта на транзит российского газа через украинскую территорию.

По итогам встречи ее участники должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Москва и Киев заключили договор еще в 2009 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года.

Киев попытается получить преференции по транзиту газа на следующий год, но решение Болгарии уменьшает шансы Украины на успех. Кроме того, российская сторона прорабатывает альтернативные варианты доставки газа европейским потребителям.

Например, «Газпром» намеренно стимулирует высокие темпы закачки газа в европейские подземные хранилища. До конца года российская компания поставит в них 11,4 млрд. кубометров газа. Для сравнения: в 2018 году корпорация закачала в два раза меньше сырья – около 6 млрд. кубометров.

Впрочем, действия России наглядно демонстрируют, что сторонам вряд ли удастся договориться по вопросам транзита и последующей скидки на газ. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, сейчас сырье поступает на Украину по венгерскому, польскому и словацкому путям, что дает Киеву пространство для маневра.

Поставки газа могут быть резонными, но только в том случае, если Украина сможет договориться с местными трейдерами о выгодной цене.

«В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и продолжит торговаться с Россией», - прогнозировал возможные шаги Киева эксперт.