Работа вполсилы: сколько еще страдать «Дружбе»

Ситуация с загрязнением экспортного нефтепровода «Дружба» может затянуться, прогнозируют в Белоруссии. Причина тому – необходимость очистки трубы от загрязнения хлоридами нефти в апреле этого года.

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По оценкам оператора белорусской части трубопроводной системы, на очистку трубы надо по меньшей мере 8 месяцев, а вполсилы она будет работать ближайший год.

«Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы», — цитирует РИА Новости Андрея Вериго, заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба». Его интервью опубликовано в «Вестнике Белнефтехима».

По его словам, прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. «Случай беспрецедентный», — утверждает главный инженер.

24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. А в июне Польша заявила о новом превышении уровня загрязнения, сообщало РБК со ссылкой на источники. Теперь любой инцидент может иметь последствия для имиджа России. «Эта ситуация с повторным обнаружением химии в поступающем сейчас сырье на Запад болезненно бьет по позициям марки Urals и дает козыри противникам, которые говорят о том, что наша нефть — некачественная. Под удар поставлен престиж нашего нефтяного экспорта», — объяснил старший аналитик WMT Валерий Андрианов «Ленте.ру».

«Можно предположить, что «Транснефть» даже после того, что произошло, не контролирует нефть, как они говорят, ежедневно, чуть ли не ежесекундно. И вдруг опять загрязнение! Видимо, все так и планировалось с самого начала. Просто на каком-то этапе факт загрязнения стал достоянием широкой общественности», — полагает Андрианов.

В России факт загрязнения нефти объяснили хищением нефти из трубы и подмесом в нее таких соединений, на наличие которых сырье, получаемое «Транснефтью» от компаний – производителей, проверяется нечасто. Возбуждено уголовное дело В середине мая суд заочно арестовал основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Арестованы еще несколько человек. Среди фигурантов дела есть и четыре сотрудника «Транснефти».

Ранее, как сообщало Reuters, Total и Eni отказались платить за поставки до прояснения ситуации. Это значит, что российские компанию терпят убытки. Total и «Лукойл» хотели бы компенсации исходя из цены в $15 за баррель. При этом точно неясно, сколько придется платить и российских, и зарубежных компаний. Министр энергетики Александр Новак говорил о $100 млн, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью радио «Коммерсантъ FM» — в цифру от 1 млрд плюс затраты на альтернативные маршруты поставок.

К тому же пока не прояснился вопрос с тем, как активно выводится нефть. «Транснефть» заявляла о 3 млн тоннах загрязненной нефти, белорусская сторона оценивала этот объем до 5 млн тонн, писало Reuters. 10 июня в интервью Reuters замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что компенсации будут выплачиваться в индивидуальном порядке с учетом срока, необходимого для смешивания грязной и чистой нефти с целью доведения уровня хлорорганики до стандартного, расходов на хранение, перевозку и других факторов. Процесс будет небыстрым. 21 июня «Белнефтехим» объявил о начале очистки участка, ведущего к Новополоцку и о том, что в Белоруссии остаются 620 тыс. тонн загрязненной нефти.

Полная очистка двух из трех веток трубопровода, расположенных на территории Белоруссии, произойдет только к середине августа, сообщил «Белнефтехим».

По словам зампреда концерна «Белнефтехим» Светланы Гуриной из-за загрязнения нефти многие предприятия в отрасли столкнулись с «крайне сложной финансовой ситуацией». «Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы», — пояснила Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил об ущербе в сотни миллионов долларов. Тяжело пришлось и НПЗ французской Total – из-за грязной нефти его просто остановили, а Польше пришлось в срочном порядке распечатывать резервы. Кроме того, ряд НПЗ в Роттердаме, который является европейской перевалочной базой, сократил производство.

Вопросы остаются и с тем, откуда брать деньги на компенсации. Ранее появилась информация о возможном сокращении дивидендов с целью направления средств на компенсации. Совет директоров компании должен вынести рекомендации по дивидендам сегодня. Но «Транснефть» является государственной компанией, и государство ждет дивиденды в федеральный бюджет – в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. По поводу снижения порога дивидендов в мае четкое мнение выразил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов – планку не снижать.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно», — говорил тогда чиновник.

В компании тогда с мнением первого вице-премьера не согласились.