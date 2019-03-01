Особая метка: в России промаркируют сигареты

Обязательная цифровая маркировка позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

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«С 1 марта мы приступаем к введению обязательной маркировки табачной продукции. Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix является оптимальным форматом. Так что мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки», — сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров «РИА Новости».

С 1 марта 2019 года все участники оборота регистрируются в системе, а с 1 июля все российские табачные фабрики в обязательном порядке переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой.

Сигареты, произведенные до ввода обязательной маркировки, смогут свободно обращаться на рынке еще год, до 1 июля 2020 года. После этого продажа розничная продажа немаркированных сигарет будет запрещена.

Продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала как эксперимент в апреле 2018 года. На пачку сигарет наносится сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого можно отследить путь пачки от производителя до потребителя. Код отражает наименование, производителя, дату, время и место выпуска. Контролирующие госорганы могут получить информацию о производителях, их продукции, данные о сгенерированных кодах и их передвижениях. Сам покупатель сможет проверить сигареты на подлинность, просто отсканировав код через мобильное приложение.

В ходе добровольного эксперимента, который предшествовал введению маркировки, цифровыми кодами было отмечено более 180 миллионов пачек сигарет, отметил Мантуров.

Оператором информационной системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Там уточнили, что массово продукция с такой маркировкой начнет появляться на прилавках лишь через четыре месяца.

Сейчас в системе зарегистрированы более 2 тыс. 127 участников, в том числе 15 производителей, выпускающих 99% продукции. Кроме того, к системе подключены 29 оптовиков и более 2 тыс. организаций розничной торговли.

По словам министра, маркировка должна стать шагом к прозрачности рынка. «Мы фиксируем тревожную тенденцию увеличения объема «серого рынка» в табачной отрасли. По оценкам экспертов, в 2018 году доля нелегальных сигарет на российском рынке увеличилась почти в два раза. На фоне растущего объема контрафактной продукции одним из высокоэффективных инструментов борьбы с ней является система маркировки товаров», — указал Мантуров.

По данным исследовательского агентства Nielsen, в период с 2015 по 2018 год рынок нелегальных сигарет в России вырос в восемь раз. К концу прошлого года его доля составила 8,4% в общем объеме.

С 1 марта также стартует эксперимент по маркировке духов, туалетной воды, фотокамер, некоторых видов одежды, шин и покрышек. Пилотный проект продлится до 30 ноября 2019, участие будет добровольным. Эти товары предстоит маркировать в обязательном порядке с декабря 2019 года, то есть сразу после окончания экспериментального периода.

В планах также маркировка молочной продукции. Система должна позволить отсечь то, что в народе называют «ненатуральным». Планируется, что национальная система маркировки и прослеживаемости будет сопряжена с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». «Меркурий» будет отслеживать молоко «от коровы до завода», тогда как ЦРПТ — от завода до прилавка. Эксперимент должен состояться до конца 2019 года.

Обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 года. С 1 января 2020 года начинается маркировка лекарств. Внедрение маркировки для разных групп товаров началось в России в 2016 году, когда изделия из меха стали снабжать RFID-метками.

«Мы, обсуждая вопросы борьбы с контрафактом и фальсификатом, пришли к выводу, что маркировка — это наиболее современный формат борьбы с этими явлениями. Второе — это улучшение качества сбора налогов, акцизов, таможенных пошлин», — отмечал ранее Мантуров.

Согласно данным Минпромторга, незаконный оборот рынка легпрома в России составляет 1,4 трлн рублей — 35% рынка. Из них 50–60% — это серые поставки из стран дальнего зарубежья, 25-30% импортируется из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и около 15% занимает неучтенное отечественное производство.