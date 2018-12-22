Ненасытная Азия: как на практике удвоить экспорт российского угля

Как сообщалось ранее, на заседании комиссии глава государства призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, в частности обратить внимание на азиатский регион.

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«В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн т угля. По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — заявил Путин.

По объемам экспорта Россия сейчас уступает лишь Австралии и Индонезии.

«В 2017 году возобновился рост мирового потребления угля, в том числе за счет Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и ряда других стран, прирост спроса до 2025–2030 годов будет не менее 100 млн т, и в наших интересах использовать этот дополнительный спрос», — говорил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, экспорт угля из России ожидается выше 200 млн т: примерно по 100 млн т в западном и восточном направлениях. «К 2025 году есть возможность удвоить объем поставок в восточном направлении, увеличив долю российского угля на перечисленных рынках с текущих 9,3 до 20%», — цитирует Новака РБК.

Потребление угля в азиатских странах действительно стремительно растёт, соглашается экономист Михаил Делягин.

«Чтобы Россия могла расширить своё присутствие на мировом угольном рынке, нашей стране необходимо развивать современное, более экологичное производство, создавать необходимую нормативную базу, снимать избыточные административные барьеры и проводить предсказуемую налоговую политику», — конкретизировал он.

Не менее важен в контексте реализации задач, рассматривавшихся на комиссии по ТЭК, и вопрос развития транспортной инфраструктуры.

«Должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов», — подчеркивал глава государства.

По итогам заседания комиссии по вопросам развития ТЭК была отмечена успешная реализация ее решений, которые обеспечили опережающее выполнение стратегических показателей, утвержденных в Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались конкретные поручения, которые были даны для реализации планов по расширению экспорта угля.

Протокол Комиссии по ТЭК — документ не проходной, в нем фиксируются важные, по сути, революционные изменения, констатирует член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК Руслан Танкаев.

«Он закладывает основы для развития угольной промышленности и электроэнергетики. Думаю, комиссия и в дальнейшем будет задавать ориентиры для ключевых отраслевых игроков», — отметил он.

Так, по итогам заседания комиссии, кабмину была поставлена задача актуализировать Программу развития угольной промышленности до 2030 года, предусмотрев развитие угольной промышленности России как в традиционных (Кузбасс, Хакасия, Якутия), так и новых (Восточная Сибирь и Дальний Восток) районах угледобычи с учетом возможностей угодных компаний по увеличению объемов добычи и увеличению объемов экспорта со сроком исполнения до 30 сентября 2019 года.

Также необходимо будет обеспечить применение предсказуемых параметров установления железнодорожных тарифов и проработать предложения по возможности и целесообразности долгосрочного тарифообразования на период после 2025 года со сроком исполнения до 31 января 2019 года и далее ежегодно.

В соответствии с Программой развития угольной промышленности РФ до 2030 году кабмину ставится задача обеспечения синхронизации в рамках формирования долгосрочной программы развития РЖД по развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры с учетом развития портов, в том числе Восточный, Ванино, Владивосток, Посьет, а также обеспечения погрузки российского угля в восточном направлении, в том числе на экспорт в 2020 году — 125 млн тонн, в 2023 году — 170 млн тонн, в 2025 — 195 млн тонн без учета изолированных районов угледобычи (Колыма, Сахалин, Чукотка).

Необходима будет и синхронизация сроков ввода объектов, создаваемых в рамках мероприятий по развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и перевалочных портовых мощностей, со сроками ввода объектов, создаваемых в рамках программных развития угольной промышленности и электросетевого хозяйства, с учетом интересов грузоотправителей.

В результате экспорт в восточном направлении может вырасти почти в два раза.

Кабмин должен будет разработать и утвердить программу развития Восточного полигона по основным участкам магистралей БАМа и Транссиба, обеспечить увеличение пропускной способности в районе Северомуйского тоннеля в направлении подходов к действующим портам транспортных узлов Ванино-Совгавань, Восточный-Находка, Посьет, обеспечив при этом ее синхронизацию с проектами по развитию портовой инфраструктуры, в том числе реализуемыми частными инвесторами в высокой стадии готовности, а также с проектами, реализуемыми с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

К середине 2019 году кабмину также необходимо будет проработать механизм взаимной ответственности потребителей услуг и инфраструктурных компаний за обеспечение загрузки создаваемых мощностей в согласованных объемах.

До конца января 2019 года правительству нужно будет также проработать вопрос направления в период действия долгосрочного тарифного регулирования всей чистой прибыли ОАО «РЖД», оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на финансирование инвестиционной программы ОАО «РЖД», одобренной кабмином.

Организации угольной промышленности совместно с регионами РФ должны будут утвердить «дорожную карту» по сокращению негативного воздействия угольных предприятий на окружающую среду. В частности, необходимо предусмотреть аудит нормативной базы природоохранной деятельности в горнодобывающей отрасли, а также утвердить среднесрочные программы по экологии горного производства на основе использования наилучших доступных технологий.

Кроме того, ставится задача по внесению изменений в законодательство с целью снятия административных барьеров при пользовании недрами при добыче полезных ископаемых и при изъятии для государственных нужд земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе для размещения инфраструктурных объектов капитального строительства.

Правительству также поручается подготовить предложения по оптимизации показателей железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с целью сокращения сроков его окупаемости и повышения его доходности, в том числе с учетом привлечения дополнительной (кроме угля) грузовой базы; а также оценить риски реализации инфраструктурных проектов в рамках логистических решений по обеспечению увеличения экспорта российского угля с анализом возможностей загрузки будущей инфраструктуры прочими грузами, предоставив при этом предложения по минимизации подобных рисков.

Делягин замечает, что в рамках комиссии по ТЭК также были приняты не менее важные решения, связанные с развитием электроэнергетики.

«Речь идет о модернизации тепловой генерации, установлении привлекательного уровня доходности на вложенный капитал, использовании отечественного оборудования, а также совершенствовании тарифного регулирования», — отметил он.

По итогам обсуждения было решено признать важность модернизации тепловой генерации (расчетно: 41 ГВт до 2031 года), в ходе которой должны будут использованы такие механизмы, как введение «эталонного» принципа формирования тарифов, а также установление долгосрочных тарифов на 5-10 лет, ответственность инвесторов за неисполнение обязательств по модернизации.

Правительству поручается разработка и принятие необходимых нормативных актов по вопросам проведения отбора проектов модернизации тепловых электростанций и особенностям проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности, обеспечение локализации (вплоть до 100%) производства и использования основного энергетического оборудования, минимизация межтерриториального и межотраслевого перекрестного субсидирования, проведение анализа по принятию мер, не допускающих ухудшение положения российских производителей и потребителей электроэнергии при дальнейшей интеграции РФ в единый рынок ЕврАзЭС.

Комиссия также обсуждала подготовку к российско-китайскому энергетическому форуму, который проходил в конце ноября этого года.

По его итогам компании КНР были привлечены к участию в проектах по освоению арктического шельфа, увеличению экспорта электроэнергии и угля, в результате чего форум стал настоящим прорывом для российско-китайских отношений в энергетике, отмечает Руслан Танкаев.

«Важно, что во главу угла при этом ставятся совместные проекты в области развития науки и технологий. Это принципиально новый подход к сотрудничеству, новый, более глубокий уровень, т.к. технологическое лидерство – это ключевой фактор конкуренции на современном рынке», — отметил руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Именно благодаря Российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму мы ожидаем роста взаимодействия нового уровня, когда создаются совместные предприятия как в России, так и в Китае и в области добычи, и в области переработки, и в области потребления ресурсов», — отметил он.

В целом же, резюмирует Делягин, комиссия по ТЭК вновь становится важным государственным институтом, который играет сейчас системообразующую роль для отрасли.