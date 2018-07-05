«Закроем пролив»: Иран рушит мечту Трампа о дешевой нефти

«Немедленно снизьте цены!»

Попытки Соединенных Штатов балансировать ситуацию на глобальном нефтяном рынке все чаще напоминают классическое определение «ум с сердцем не в ладу». С одной стороны, Белый дом бьется за высокие цены для своих сланцев, с другой — политики жалуются на дорогой бензин, требуют от ОПЕК дать рынку больше сырья и в то же время настаивают на блокаде иранской нефти. В совокупности с реакцией оппонентов Вашингтона, в первую очередь Тегерана, это позволяет держать восходящий тренд на мировом рынке энергоносителей.

Несмотря на недавнее решение членов сделки ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и придержать цены, средиземноморская Brent продолжает расти. 5 июля за сентябрьский фьючерс давали уже $78 за баррель, хотя еще 19 июня, за неделю до решения ОПЕК+, нефть торговалась в районе $74.

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Вместе с сырьем увеличиваются и цены на бензин. По данным Управления энергетической информации США (EIA), цены на моторное топливо в стране растут уже несколько недель. 2 июля на Западном побережье США 1 галлон бензина в среднем стоил уже $3,4, дизеля — $3,9. На Восточном побережье ситуация немногим лучше.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они не делают практически ничего, чтобы помочь», — гневно написал в своем твиттере президент Дональд Трамп.

«Как бы то ни было, они повышают цены при том, что Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за ничтожную плату... СНИЗЬТЕ ЦЕНУ НЕМЕДЛЕННО!», — потребовал он.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $'s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2018 г.

Каким образом ОПЕК должна снизить цены на американский бензин, Трамп не уточнил.

Нравится президенту или нет, но Америке придется привыкать к более высоким ценам, отмечает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев. Это то, что может привести к росту инфляции в США, добавил он.

«Похоже, что Трамп в какой-то момент выстрелил себе в ногу выходом из ядерной сделки с Ираном, но включить заднюю накануне выборов в Конгресс он сейчас не в состоянии»,

— констатирует Грачев, добавив, что при таком раскладе цены могут продолжить расти и в 2018 году, и в ближайшие два-три года.

Не станут брать, закроем пролив

О своем выходе из ядерной сделки по Ирану и намерении вернуть против Тегерана санкции, в том числе применимые к ТЭКу, Трамп заявил в апреле. Тогда эти новости вместе со спадом добычи в также страдающей от американских санкций Венесуэле разогнали нефтяные котировки до $80 за баррель. В июне представитель Госдепа заявил, что США ведут дипломатические переговоры с покупателями иранской нефти и настоятельно рекомендует им искать других поставщиков. Параллельно Соединенные Штаты призывали Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК активнее наращивать добычу.

Тегеран поначалу занял выжидательную позицию, затем перешел в наступление. В понедельник, 2 июля, президент Хасан Роухани заявил, что попытки США ограничить экспорт иранской нефти поставят под угрозу нефтедобывающую отрасль на всем Ближнем Востоке, а также снабжение энергоресурсами ЕС.

Подробности позже рассказал замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Коусари.

«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив»,

— заявил он в интервью порталу YSC.

Сейчас, по его словам, через Ормузский пролив проходит транспортировка нефти из Персидского залива. По этому пути движется пятая часть всей мировой нефти.

Перекрыть эту артерию Тегеран уже грозился ранее, когда из-за противоречий с Вашингтоном страна оказывалась на грани военного конфликта.

Судя по всему, иранцы настроены серьезно: новая изоляция, затеваемая американцами, может уничтожить экономику республики, а значит, Тегеран будет сопротивляться до последнего,

говорит аналитик eToro Михаил Мащенко. Страна уже подошла на грань «цветной революции»: 25 июня в Тегеране и других городах прошли акции против девальвации национальной валюты и ухудшения экономической ситуации в стране. 28 июня Роухани призвал государственные и военные институты отказаться от своих финансовых активов в пользу народа, признав, что новые санкции США крайне негативно скажутся на благосостоянии иранцев.

Вперед, к $100 за баррель

Безусловно, угроза Тегерана не пройдет бесследно. Компенсировать потерю в 20% для нефтяного рынка будет нелегко, скорее всего данная нагрузка может распределиться среди участников стран ОПЕК+, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. При этом

в какой-то момент цена на нефть может достигнуть отметки в $100 за баррель, добавляет он.

Военные конфликты в ближневосточных странах или даже намеки на них всегда заставляют нефтяные цены расти, соглашается Мащенко. Но, по мнению аналитика, крайне маловероятно, что данная напряженность выльется в вооруженный конфликт.

Скорее всего, в случае реализации угроз отдельные страны столкнутся с определенными трудностями, однако спустя время смогут найти другие пути для транспортировки нефти, считает эксперт.

Безусловно, высокие цены на нефть для России это хорошо, но только не таким образом. Тем более в то время, когда у России и Ирана налаживаются долгосрочные партнерские отношения, отмечает Грачев. «Мы уверены, что голос разума все-таки возобладает и угроза останется просто угрозой», — подчеркивает аналитик.

Пока дедлайном для санкций в отношении Ирана стоит 4 августа — к этому времени Вашингтон планирует ввести ограничения в отношении автомобильного сектора Ирана, торговли золотом и другими драгметаллами. 4 ноября США рассчитывают пустить в ход финансовое и нефтяное эмбарго, пригрозив зарубежным потребителям иранской нефти вторичными санкциями. Значит, новые ценовые всплески на рынке неизбежны.

Эксперты успокаивают тем, что для России дорогая нефть никакой угрозы не несет: это выгодно нам не только с точки зрения экспорта, но и для поддержки бюджета. Но для США перегрев нефтяного рынка абсолютно невыгоден, и они будут максимально активны в области увеличения добычи нефти в тот момент если Иран решит реализовать свою угрозу, предупреждает Гасанов.