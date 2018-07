«Закроем пролив»: Иран рушит мечту Трампа о дешевой нефти

Попытки Соединенных Штатов балансировать ситуацию на глобальном нефтяном рынке все чаще напоминают классическое определение «ум с сердцем не в ладу». С одной стороны, Белый дом бьется за высокие цены для своих сланцев, с другой — политики жалуются на дорогой бензин, требуют от ОПЕК дать рынку больше сырья и в то же время настаивают на блокаде иранской нефти. В совокупности с реакцией оппонентов Вашингтона, в первую очередь Тегерана, это позволяет держать восходящий тренд на мировом рынке энергоносителей.

Несмотря на недавнее решение членов сделки ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и придержать цены, средиземноморская Brent продолжает расти. 5 июля за сентябрьский фьючерс давали уже $78 за баррель, хотя еще 19 июня, за неделю до решения ОПЕК+, нефть торговалась в районе $74.

Реклама

Вместе с сырьем увеличиваются и цены на бензин. По данным Управления энергетической информации США (EIA), цены на моторное топливо в стране растут уже несколько недель. 2 июля на Западном побережье США 1 галлон бензина в среднем стоил уже $3,4, дизеля — $3,9. На Восточном побережье ситуация немногим лучше.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они не делают практически ничего, чтобы помочь», — гневно написал в своем твиттере президент Дональд Трамп.

«Как бы то ни было, они повышают цены при том, что Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за ничтожную плату... СНИЗЬТЕ ЦЕНУ НЕМЕДЛЕННО!», — потребовал он.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $'s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!