Юрист напомнил, как бесплатно получить машину от государства

Россияне могут получить бесплатную машину от государства в том случае, если они травмировались на производстве и проходят реабилитацию, во время которой нуждаются в транспортном средстве. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев, отметив, что Социальный фонд России также покрывает текущий ремонт и бензин.

«На федеральном уровне наиболее рабочая конструкция связана с обязательным соцстрахованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по Федеральному закону №125-ФЗ. Здесь речь идет не о социальной льготе по статусу, а о страховом обеспечении: Социальный фонд России оплачивает дополнительные расходы на реабилитацию, если вред здоровью признан страховым случаем. Ключевой документ в этой истории не справка об инвалидности сама по себе, а программа реабилитации пострадавшего, оформленная медико-социальной экспертизой. Если в программе прямо указана нуждаемость в транспортном средстве как в средстве реабилитации, у СФР появляется правовое основание либо обеспечить автомобилем через закупку, либо возместить расходы при самостоятельной покупке при соблюдении установленного порядка. При самостоятельной покупке обычно критично сохранить полный комплект подтверждений оплаты и документов на автомобиль, потому что СФР проверяет соответствие покупки программе и требованиям к расходам, и именно на этом чаще всего строятся отказы и споры. Дополнительно по тем же правилам предусмотрены выплаты на текущий ремонт и ГСМ, а капитальный ремонт автомобиля оплачивается один раз за срок эксплуатации, при этом для легкового транспорта учитывается минимальный срок не менее семи лет», — сказал он.

Юрист добавил, что получить автомобиль могут также инвалиды, которые до 1 января 2005 года уже встали на учет в органы соцзащиты.

«Вторая ситуация встречается редко и относится к так называемой исторической очереди. Постановление правительства РФ №670 от 12.09.2008 регулирует предоставление автомобилей инвалидам, которые на 1 января 2005 года уже состояли на учете в органах соцзащиты для обеспечения транспортом по медицинским показаниям. Это не механизм, позволяющий встать на очередь сейчас: правовое значение имеет именно факт учета на указанную дату. Отдельно важно не путать выдачу автомобиля с компенсациями. Федеральный закон №40-ФЗ об ОСАГО предусматривает компенсацию 50% страховой премии инвалидам при наличии транспортного средства по медицинским показаниям, выплату осуществляет СФР, но это компенсация за полис, а не покупка автомобиля. Региональные меры возможны, но действуют только при наличии прямой нормы в законе или постановлении субъекта РФ и проверяются по тексту регионального НПА и регламенту предоставления услуги», — пояснил он.

