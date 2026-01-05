Следователи опубликовали кадры из клиники, где блогерша делала операцию на ягодицы

В московской клинике, где блогерша делала операцию на ягодицы, провели обыски

Следователи проводят необходимые мероприятия в клинике, где пострадавшая блогерша делала операцию по увеличению ягодиц и не выжила. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Сотрудники ведомства провели в клинике обыск. Во время мероприятий они изъяли важную для расследования документацию.

На кадрах, опубликованных СК, можно заметить большое количество препаратов в коробках и пакетах. Также на фото виден желтый мешок, предназначенный для отходов.

«В ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство клиники», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно накануне. 38-летняя блогерша Юлия Бурцева приехала в одну из московских клиник, чтобы с помощью операции увеличить ягодицы. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Известно, что женщина проживала в Италии и недавно приехала в столицу РФ.

