Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Следователи опубликовали кадры из клиники, где блогерша делала операцию на ягодицы

В московской клинике, где блогерша делала операцию на ягодицы, провели обыски
Telegram-канал Столичный СК

Следователи проводят необходимые мероприятия в клинике, где пострадавшая блогерша делала операцию по увеличению ягодиц и не выжила. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Сотрудники ведомства провели в клинике обыск. Во время мероприятий они изъяли важную для расследования документацию.

На кадрах, опубликованных СК, можно заметить большое количество препаратов в коробках и пакетах. Также на фото виден желтый мешок, предназначенный для отходов.

«В ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство клиники», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно накануне. 38-летняя блогерша Юлия Бурцева приехала в одну из московских клиник, чтобы с помощью операции увеличить ягодицы. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Известно, что женщина проживала в Италии и недавно приехала в столицу РФ.

Ранее хирург назвал самые опасные операции для человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563077_rnd_7",
    "video_id": "record::5696eb1f-6165-4925-985d-74ef2ad0e805"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+