Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Власти Польши призвали ЕС продолжать вооружаться

Туск: странам ЕС необходимо продолжить вооружаться
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал страны Евросоюза продолжать вооружаться.

«Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. <...> мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — написал Туск.

27 декабря заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что польское правительство намерено в ближайшие два года создать вдоль восточной границы страны масштабную систему фортификаций, предназначенную для защиты от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, общая стоимость проекта превысит $2 млрд.

Новые средства противовоздушной обороны, включающие пулеметные установки, ракетные комплексы и системы радиоэлектронного подавления, будут интегрированы в существующую оборонительную инфраструктуру, созданную около десяти лет назад. Часть вооружений, как уточнил Томчик, будет задействована исключительно в военное время.

16 декабря Туск сообщил, что реализация программы «Восточный щит» по укреплению обороны на границе с Россией и Белоруссией обойдется Польше в €10 млрд.

Ранее Минобороны Германии объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563035_rnd_2",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+