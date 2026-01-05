Власти Польши призвали ЕС продолжать вооружаться

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал страны Евросоюза продолжать вооружаться.

«Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. <...> мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», — написал Туск.

27 декабря заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что польское правительство намерено в ближайшие два года создать вдоль восточной границы страны масштабную систему фортификаций, предназначенную для защиты от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, общая стоимость проекта превысит $2 млрд.

Новые средства противовоздушной обороны, включающие пулеметные установки, ракетные комплексы и системы радиоэлектронного подавления, будут интегрированы в существующую оборонительную инфраструктуру, созданную около десяти лет назад. Часть вооружений, как уточнил Томчик, будет задействована исключительно в военное время.

16 декабря Туск сообщил, что реализация программы «Восточный щит» по укреплению обороны на границе с Россией и Белоруссией обойдется Польше в €10 млрд.

Ранее Минобороны Германии объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши.