Запад теряет российское небо

Представитель Государственного департамента США сообщил, что Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров Соединенных Штатов над территорией страны, передает РИА «Новости».

Реклама

«Министерство транспорта [России] проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты», — сказал представитель Госдепа.

Также представитель отметил, что Минтранс продлил до 20 апреля разрешения на американские грузовые рейсы из Азии в Европу. По его словам, российская сторона предлагает пользоваться альтернативными маршрутами после этой даты.

«Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — добавил представитель.

Незадолго до этого официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что США хотят провести встречу с российскими властями по вопросу выдачи разрешений на пролеты американских самолетов над российской территорией.

«У нас были планы встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей. Эта встреча была отменена российским правительством. Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США», — сказала Науэрт.

По ее словам, сейчас такие дискуссии с властями России ведут американские авиакомпании, а дипломаты США оказывают со своей стороны помощь в этих переговорах. «Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство России заявило нашему посольству: «Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору». Мы надеемся, что так и есть», — говорит Науэрт.

Тем не менее, Россия готова использовать другие меры против стран Запада, связанные с авиасектором.

Так, накануне французское издание Challenges со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что российская группа компаний «Волга-Днепр» предупредила НАТО, что с 2019 года перестанет поставлять войскам стран альянса, включая Францию, транспортный самолет Ан-124.

«Мы получили явные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США», — рассказали изданию представители ВС Франции. Выход «Волга-Днепра» из договора SALIS (по которому страны НАТО получили возможность пользоваться Ан-124 по системе предоплаченных летных часов), станет «ударом для французских войск», отмечает издание. Франция сильно зависит от Ан-124, когда дело касается перевозки очень тяжелых грузов, таких как вертолеты и броневики, несмотря на наличие у страны самолета Airbus A400M.

С одной стороны, использование Ан-124 никогда не планировалось как долгосрочное. Договор SALIS расшифровывается как «временное решение для стратегических воздушных перевозок». Тем не менее, за последние десять лет на вооружение стран НАТО было поставлено 17 тяжелых транспортных Ан-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн. Кроме того, Airbus A400M в несколько раз уступает «Руслану» в плане грузоподъемности.

Разрыв контракта с НАТО может подорвать деятельность альянса в Афганистане, где часто используются именно «Русланы».

С приходом к власти президента Франсуа Олланда Франция начала несколько зарубежных операций на отдаленных театрах военных действий: в Мали и Центрально-Африканской Республике в 2013 году, в Чаде в 2014 году, а также в ходе конфликтов в Ираке и Сирии. Это потребовало переброски по воздуху десятков тысяч тонн грузов, включая габаритные — например, бронетехнику.

Собственных тяжелых транспортных самолетов у вооруженных сил Франции нет. С 2012 по 2015 год французские самолеты закрыли лишь от 7% до 25% потребностей армии в воздушном транспорте. В этих условиях Франции приходится через посредников арендовать Ил-76 и Ан-124, что и ставит под угрозу многие военные операции Франции за рубежом. Однако «Волга-Днепр» также поставляет Франции Ил-76, поэтому теперь возможность использования Парижем альтернативы Ан-124 с грузоподъемностью до 50 тонн тоже оказалась под вопросом.