Дизельный Bentley Bentayga: время дорого

Из забавной, но поучительной книги об особенностях английского менталитета, которую я читала лет 15 назад, запомнилось немного. Но самая страшная заповедь — «не знакомиться с британцами без предварительного небольшого предварительного разговора, на их манер «small talk», запомнилась мне на всю жизнь. Нельзя в баре просто подойти к приглянувшейся рыжеволосой красотке и предложить ее угостить — это просто верх неприличия. Она непременно превратится в ведьму и проклянет вас. Обязательно нужно бросить небрежное «ну и погодка, как только люди смогли выбраться за бокалом статута». Тогда злые чары рассеются и, возможно, после этой встречи она собственноручно приготовит вам охотничий пирог.

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Так и с автомобилями. Даже если вас до глубины души восхитил внедорожник Bentley Bentayga или же вы задались вопросом о смысле существования внедорожника стоимостью от 12 млн рублей, категорически невозможно просто подойти на парковке к его владельцу и спросить об этом. Но, кажется, Bentley очень просто решили эту проблему, сделав поводом для small talk его дизельную версию.

Этот неприметный шильдик со словом diesel удивляет не меньше самого Bentayga — неужели миллионеры озаботились вопросом сэкономить тысячу-другую рублей на заправке? Не только.

Как оказалось, обладатели аналогичных бензиновых моделей с мотором W12 высказывали пожелания пореже заправляться, чтобы экономить дорогие минуты для обдумывания какого-нибудь очередного контракта. Просили? Пожалуйста: Bentayga Diesel имеет увеличенный запас хода, составляющий порядка 1000 километров.

Газета.Ru Понять, что перед вами именно дизельный Bentayga, можно по эмблеме V8 Diesel нижней части передней двери. Однако многие, как оказалось, просят удалить ее по разным причинам

Под капотом у SUV установлен 4-литровый двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами мощностью 435 л.с. Мотор разгоняет автомобиль до внушающих трепет 270 км/ч.

Чтобы на спидометре появилось число 100, придется подождать какие-то 4,8 секунды — для дизельного внедорожника с постоянным полным приводом это действительно очень быстро.

При этом высокий крутящий момент развивается уже на низких оборотах, а пиковые показатели достигаются на 1000 об./мин — тем, кому не придется смотреть в этот момент на панель приборов, будет приятно осознавать, что автомобиль едет очень плавно. Это качество не пропадет при съезде с магистрали без ограничения скорости. Bentayga будет ехать плавно, куда бы вы ни заехали, будь то видавшая виды булыжная мостовая или узкая деревенская дорога с серпантинами.

Газета.Ru Чтобы добавить еще несколько тем для беседы между владельцами Bentley, для модели сделали новый дизайн сдвоенных наконечников выхлопной трубы. Другим узнаваемым элементом экстерьера стала широкая черная решетка радиатора с хромированной рамой

Поскольку Bentayga — одна из немногих моделей марки, в которой хочется проводить больше времени за рулем, нежели сзади, водители должны оценить систему рулевого управления с электроусилителем. Она, с одной стороны, повышает отзывчивость рулевого управления, а с другой снижает отдачу.

Поэтому на бездорожье руль не будет бить по рукам, а, к примеру, на серпантинах водитель будет чувствовать полную власть над многотонным внедорожником.

Этому, кстати, деликатно помогает система контроля Dynamic Ride, которая словно вкручивает машину в повороты, но водителю будет казаться, что это он такой молодец. По крайней мере, мне так показалось.

До недавнего времени Bentayga удерживал статус самого быстрого кроссовера, но адская конкуренция среди премиум-брендов быстро внесла свои коррективы. Но среди дизельных SUV Bentayga Diesel пока нет равных. Положа руку на сердце, понять, зачем еще больше мощности автомобилю, простому человеку довольно сложно.

Почему дешевле

Также непросто представить, чтобы покупатели Bentley жаловались (по крайней мере в открытую), что автомобили марки слишком уж дорожают. Но так вышло, что «дизель» примерно на 4 млн руб. дешевле бензинового варианта. На сдачу запросто можно купить какой-нибудь необычный спортивный седан либо аксессуары.

«Дмитрий Ситников/«Газета.Ru» Bentley не любит ограничивать фантазии людей, которые готовы платить. Поэтому тем, кому предложенных вариантов отделки покажется мало, предложат реализовать свои идеи при помощи специалистов ателье Mulliner

Например, набор для пикника, включающий переносной холодильник, роскошные столовые приборы, сервиз, хрустальные бокалы и отсек для хранения сухих продуктов. Либо украсить автомобиль часами Mulliner Tourbillon, покрытыми белым или розовым золотом с инкрустированным восемью бриллиантами циферблатом. Собственно, от «сдачи» не останется и следа.

Почему дешевле? Оказалось, что для этой версии доступна только более «простая» комплектация.

А на деле все звучит не так страшно: выбор базовых цветов кузова и отделки кожи сидений не так широк, «всего» семь вариантов. Но возможность обратиться к фирменному ателье никто не отменял, и цифру 12 млн можно увеличивать практически до бесконечности.

Современный разговор

Некоторое время назад корреспондент «Газеты.Ru» уже тестировал бензиновую версию и подробно описал ее особенности. Поэтому, говоря об отделке Bentayga, хочется лишь в очередной раз порадоваться, что с приходом новых моделей марка отказывается от устаревающей классики в виде огромного количества дерева, кожи, где это только возможно, богатых ковров и нелепой техники, к которой можно подключиться не иначе как через Bluetooth. Все это смотрелось невероятно дорого, но пугающе бесполезно.

«Дмитрий Ситников/«Газета.Ru» Салон Bentayga может быть четырех-, пяти-, либо семиместным. В автомобиле установлена информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, а, чтобы не записывать музыку на «флешки», можно использовать жесткий диск на 60 Гб. На выбор есть три аудиосистемы, самая мощная выдает 1950 Вт и состоит из 18 динамиков в сочетании с супертвитерами

В новом Bentayga без дерева, само собой, никуда — салон украшают отобранные вручную 15 планок из шпона Liquid Amber, которые составляют идеально гладкие поверхности в салоне. Кроме того, здесь много алюминия и мягкая кожа. Все вместе это смотрится легко и современно. И фишечек, которые можно обсудить с единомышленниками, хватит не на один разговор.