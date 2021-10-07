Водителям рассказали, когда стоит менять резину на зимнюю

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, когда следует менять автомобильную резину с летней на зимнюю, передает агентство «Прайм».

Специалист советует устанавливать зимнюю резину, когда среднесуточная температура на улице опустится до +4°С, но ждать до заморозков не стоит. Рязанов напомнил, что согласно ПДД поменять резину необходимо не позднее 1 декабря.

«Как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит «переобуть» авто немного ранее», — заявил автоэксперт.

Он также назвал случаи, когда стоит купить новую резину — если толщина протектора менее четырех миллиметров или срок годности шин истек.

По словам Рязанова, для мягкой зимы подойдут фрикционные шины, известные как «липучки», а для суровой погоды или для поездок за городом понадобятся шипованные протекторы.

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