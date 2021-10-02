На трассе под Волгоградом автобус с детьми-спортсменами столкнулся с «Нивой»

На трассе в Волгоградской области легковой автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, в котором находились дети из спортивной школы, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

ДТП случилось в субботу около 15.00 мск на трассе в Городищенском районе области.

Как сообщает ведомство, Chevrolet Niva при обгоне по касательной столкнулся с микроавтобусом и влетел в столб.

По информации МВД, в автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в поселке Новый Рогачик на соревнованиях.

В салоне находились двое сопровождающих взрослых.

«Никто из них не пострадал», — сообщили агентству в полиции.

Там заявили, что в аварии пострадал лишь водитель Chevrolet Niva.