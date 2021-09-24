В Triumph рассказали о спецмодели мотоцикла Tiger 900 из нового фильма о Джеймсе Бонде

Специальную серию своих мотоциклов к предстоящей премьере нового фильма о Джеймсе Бонде подготовил британский производитель мотоциклов Triumph. В новом эпизоде «бондианы» будут задействованы Triumph Tiger 900, передает портал Luxury Launches.

У Tiger 900 Bond Edition есть отличия от основной модели. Он матово-черного цвета с золотыми акцентами. Логотип 007 расположен на бензобаке.

Большинство деталей также покрасили черным. Мотивы «бондианы» используются и в оформлении электронной панели приборов.

Bond Edition основан на модели Rally Pro 2021 года. Она подразумевает и внетрассовое передвижение. Мотоцикл укомплектован внедорожными шинами Michelin Anakee Wild и глушителем премиум-класса Arrow Silencer. У Tiger 900 работает подогрев сидений.

Запланировано выпустить только 250 мотоциклов Tiger 900 Bond Edition. Базовая модель России обойдется в 1,17 млн руб.

Ранее сообщалось, что актер Дэниэл Крэйг получил военное звание как у Джеймса Бонда. Он стал почетным коммандером ВМС Великобритании.