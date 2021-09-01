В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»

В среду, 1 сентября, в России начал действовать закон о «гаражной амнистии». Проект автоматически распространяется на капитальные или некапитальные боксы, расположенные в гаражных кооперативах (ГСК).

В рамках данной амнистии до 1 сентября 2026 года россияне, которые пользуются капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса России (до 30 декабря 2004 года), могут получить бесплатно в собственность земельный участок, где находится постройка. Речь также и о гаражных и гаражно-строительных кооперативах.

Этим законом также закреплены гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Инвалиды получат приоритетное право, чтобы воспользоваться земельным участком под гараж или стоянку рядом с местом проживания.

Ранее сообщалось, что не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи. Владельцу необходимо будет предоставить «любой документ, подтверждающий законность получения земельного участка».