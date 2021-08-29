В США автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину, когда офицер остановился, чтобы помочь одному из водителей. Об том сообщает Metro.

Авария произошла недалеко от города Орландо во Флориде. В полиции заявили, что машина марки Tesla Model 3 разбила их автомобиль Dodge Charger и стоящий рядом Mercedes GLK 350.

Полицейскому «очень повезло» избежать аварии, в то время как водитель Mercedes получил легкие травмы, отметили в издании.

Водитель Tesla на месте происшествия заявил правоохранителям, что использовал частично автоматизированную систему вождения.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что автопилот автомобилей далек от совершенства. Бета-версии автопилота тестируются испытателями компании или добровольцами из числа владельцев электрокаров Tesla. В последнюю версию FSD компания добавила возможность автоматически управлять рулем в городских условиях и самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрестки.

На прошлой неделе администрация транспортной безопасности США начала расследование 11 аварий с участием автомобилей Tesla. В результате инцидентов погиб один человек и пострадали 17. Во всех эпизодах было доказано использование автопилота FSD.