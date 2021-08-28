В ДТП с участием такси с начала года пострадали 2,4 тысячи человек

В январе-июле этого года по вине водителей такси произошло 1,9 тысяч аварий, в результате которых пострадали 2,4 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Погибли в результате ДТП 69 человек.

«Основными причинами этих аварий стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора, а также правил перестроения и выезд на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирке удалось отсудить у «Яндекс.Такси» 2,5 млн за травмы в ДТП. В 2016 году она попала в аварию на заказанной ею через приложение машине. Водитель не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Его клиентка получила тяжелые травмы.

В присужденную ей сумму был включен доход, недополученный пассажиркой из-за частичной потери трудоспособности: суд рассчитал ее из суммы в 47 тыс. рублей в месяц за пять лет, прошедших со дня ДТП.

Кроме того, «Яндекс» был оштрафован на 800 тыс. рублей. Компания-агрегатор пока не собирается исполнять решение и подала апелляцию.