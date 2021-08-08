Tesla отложила производство Cybertruck

Производство Cybertruck, первого электрического пикапа от Teska, отложено до 2022 года, следует из данных на сайте компании.

К настоящему времени Tesla собрала более миллиона предварительных заказов на Cybertruck. Компания обновила страницу на странице заказа, подтвердив, что модель будет доступна позднее, после того, как «производство начнется в 2022 году».

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что его Cybertruck имеет шансы потерпеть неудачу на рынке и не стать популярным. Однако самого Маска это мало заботит. Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой новинке предсказали провал на рынке.

11 июня состоялась презентация нового электромобиля Tesla — Model S Plaid, модель стала самой быстрой в линейке компании и самой быстрой серийной машиной в мире. Седан разгоняется до 100 км/ч за две секунды и может проехать на одной зарядке более 600 км.