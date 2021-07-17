МВД внедрит систему «Паутина» по всей России до конца года

Министерство внутренних дел России запланировало до конца текущего года ввести в эксплуатацию систему «Паутина» в своих подразделениях по всей стране. Об этом пишет ТАСС.

Система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и для выявления угнанных автомобилей.

«Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года», — подчеркнули в пресс-центре МВД.

Кроме прочего, благодаря системе можно будет предупредить и пресечь административные правонарушения, выявить транспортные средства участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП.

Также сообщается, что подразделения Госавтоинспекций смогут автоматизировать свою деятельность по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

Отмечается, что система «Паутина» уже работает в Центральном федеральном округе России.

Ранее стало известно, что МВД начало применять в нескольких регионах новую систему распознавания лиц людей и силуэтов автомобилей. Она позволяет также отслеживать траекторию движения объектов и считать их количество.