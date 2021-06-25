Микроавтобус с подростками опрокинулся в Крыму

Экскурсионный микроавтобус, в котором находились 19 подростков, опрокинулся в Крыму, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, автомобиль Mercedes Sprinter при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге, что привело к аварии и опрокидыванию микроавтобуса.

В автобусе находились 19 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, а также водитель и сопровождающий.

«По предварительном данным, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы в учреждение здравоохранения, где им оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку для оценки действий организаторов поездки и перевозчика.

Ранее на Кубани столкнулись два автобуса, перевозившие детей. 16 человек, 15 из которых — несовершеннолетние, в результате аварии были доставлены в больницу.