Авария с участием Bentley и трамвая произошла в Москве

Авария с участием машины марки Bentley и трамвая, следующего по маршруту №7, произошла в Москве 16 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

«По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте сделал небезопасный маневр и столкнулся с трамваем. Никто не пострадал. Детали уточняют сотрудники ГИБДД», — заявили в пресс-службе департамента.

В результате происшествия маршруты трамваев № 7 и 9 временно были изменены. Вместо Тверской Заставы они ходили до станции метро «Новослободская». Кроме того, для перевозки пассажиров запустили автобусы.

Позднее дорогой автомобиль был погружен на эвакуатор, а движение трамваев по Лесной улице восстановили.

Ранее в Подмосковье был арестован водитель автобуса, насмерть сбивший девочку на пешеходном переходе. Проверку в связи со смертью ребенка организовала и прокуратура Московской области. На водителя завели уголовное дело, следственные действия продолжаются.