На западе Москвы машина врезалась в остановку

На западе Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Об этом сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

Авария произошла на Живописной улице у дома 12, корпуса 1. В результате пострадала водитель автомобиля, ее госпитализировали. Движение транспорта на проезжей части не было затруднено.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, женщина не справила с управлением. После оказания медпомощи ее отпустили.

Ранее в Петербурге автобус наехал на фонарный столб и повис. ДТП произошло 27 мая на Ленинском проспекте у дома 90, пострадали шесть человек. Петербургские власти заявили, что причиной аварии стал человеческий фактор.