В Индии 10 человек погибли, 30 пострадали в аварии с автобусом

В Индии в штате Уттар-Прадеш автобус свалился в придорожную канаву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что минимум десять человек погибли, еще около 30 получили травмы, они госпитализированы. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением. Другие детали не уточняются.

Ранее в Рязанской области произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту «Москва – Пенза». Опрокидывание автобуса произошло в Спасском районе, на 226-м км федеральной дороги М-5. Из-за этого пострадали 18 человек, им оказывается медицинская помощь. При этом всего в автобусе находилось 58 пассажиров, включая водителя.