На МКАД загорелась машина

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На внутренней стороне 44-го км МКАД загорелась машина. Об этом сообщил московский департамент транспорта в Telegram.

«На внутренней стороне 44-го км МКАД (в районе развязки МКАД - Киевское шоссе — Ленинский проспект) в средней полосе произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники спецслужб. Движение на участке затруднено.

Ранее перед Волоколамским шоссе на МКАД произошла авария.