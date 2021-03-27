На МКАД загорелась машина
Карина Казанцева
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На внутренней стороне 44-го км МКАД загорелась машина. Об этом сообщил московский департамент транспорта в Telegram.
«На внутренней стороне 44-го км МКАД (в районе развязки МКАД - Киевское шоссе — Ленинский проспект) в средней полосе произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники спецслужб. Движение на участке затруднено.
Ранее перед Волоколамским шоссе на МКАД произошла авария.
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