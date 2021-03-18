Уголовное дело возбудили после наезда автомобиля на пешеходов в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) после того, как автомобиль марки Mini Cooper столкнулся с автобусом и сбил трех пешеходов на остановке на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что за рулем легковушки находилась жительница Ростовской области. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — двое пешеходов 1952 и 1974 года рождения, а также пенсионерка. Всех их доставили в больницу.

Согласно санкции упоминаемой статьи, правонарушителю может грозить до трех лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Накануне, 17 марта, стало, что на востоке Москвы автомобиль въехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке. Сообщалось, что авария произошла на улице Стромынка в районе дома 14/1.