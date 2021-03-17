В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

На востоке Москвы автомобиль въехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Стромынка в районе дома 14/1.

«Автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

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