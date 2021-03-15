В Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми

В Московской области перевернулся микроавтобус с детьми, восемь из них пострадали. Об этом сообщила прокуратура региона.

«По имеющейся информации, сегодня днём в результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Причина случившегося пока не установлена.

Ранее в аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли пять человек, в том числе двое детей.