Lexus насмерть сбил пенсионерку во дворе на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы автомобиль насмерть сбил пенсионерку во дворе дома. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Авария произошла вечером 27 февраля по адресу: Балаклавский проспект, дом 26, корпус 1.

«Водитель, управляя автомобилем Lexus ES 250, следуя задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на пенсионерку 1931 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что от полученных травм женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель автомобиля задержан.

Ранее в столице таксист сбил пешехода с коляской.