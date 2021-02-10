В Москве автомобиль наехал на двух пешеходов

В центре Москвы водитель сбил двух пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

ДТП произошло на улице Советской Армии в районе дома семь. По предварительным данным, пострадали два человека.

Детали аварии устанавливаются.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре из-за скользкой дороги.