В Москве автомобиль наехал на двух пешеходов
Катерина Медведева
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В центре Москвы водитель сбил двух пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
ДТП произошло на улице Советской Армии в районе дома семь. По предварительным данным, пострадали два человека.
Детали аварии устанавливаются.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре из-за скользкой дороги.
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