Шесть автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Садовом кольце в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, пострадавших в результате произошедшего нет.

Уточняется, что авария произошла на Садовом кольце в районе дома 18 по Валовой улице.

Также сообщается, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 3,7 километра.

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