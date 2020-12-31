Audi и Volkswagen отзовут в РФ более 120 автомобилей

В России компании Audi и Volkswagen отзовут для ремонта 127 автомобилей, реализованных в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали 125 кроссоверов Audi Q3 и два хетчбэка Volkswagen Golf.

В агентстве пояснили, что на эти автомобили на заводе-изготовителе были установлены бракованные педали тормоза, которые могут сломаться во время эксплуатации.

Дилеры марок проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ, добавили в Росстандарте.

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