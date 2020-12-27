Такси влетело в столб на юго-западе Москвы
Катерина Медведева
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На юго-западе Москвы автомобиль такси въехал в фонарный столб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.
Авария произошла на Профсоюзной улице. В результате пострадали водитель и пассажир, они госпитализированы.
По факту ДТП организована проверка.
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