В Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

В Нижегородской области на трассе М-7 Волга столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Массовое ДТП произошло в Богородском муниципальном округе на подъезде к трассе М-7. В спасательное ведомство информация поступила в 07.08 мск.

По данным МВД по региону, в ходе аварии пострадали два человека, информация об их состоянии не уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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