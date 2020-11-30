В Москве один человек стал жертвой ДТП с фурой

Один человек погиб и двое пострадали после того, как легковой автомобиль на большой скорости врезался в припаркованную фуру на Симферопольском шоссе в российской столице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

Так, по данным ведомства, авария произошла в ночь на 30 ноября по адресу Симферопольское шоссе, дом 12. Легковушка на большой скорости врезалась в припаркованную на обочине фуру, из-за чего произошел разлив топлива, а пассажиры оказались зажаты.

«В результате аварии трое людей пострадало. Одного из них передали врачам скорой помощи, второй от госпитализации отказался, третий пострадавший, к сожалению, погиб на месте», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ДТП оказались перекрыты несколько полос движения. В настоящее время все дорожные последствия аварии устранены.

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