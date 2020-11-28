Собянин рассказал, на сколько в столице выросло число машин за прошедшие 10 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшие десять лет количество машин в столице возросло примерно на 1,5 млн. Об этом он написал на своей странице в ВК.
«За десять лет население Московского региона увеличилось на полтора миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин. По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение», — написал градоначальник.
Он отметил, что за этот же период объем дорожной сети города вырос на 17% — примерно 1 тыс. км дорог.
«Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире», — заключил Собянин.
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