Собянин рассказал, на сколько в столице выросло число машин за прошедшие 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшие десять лет количество машин в столице возросло примерно на 1,5 млн. Об этом он написал на своей странице в ВК.

«За десять лет население Московского региона увеличилось на полтора миллиона, и примерно на столько же выросло количество машин. По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение», — написал градоначальник.

Он отметил, что за этот же период объем дорожной сети города вырос на 17% — примерно 1 тыс. км дорог.

«Вообще, такого объема дорожного строительства в мегаполисах нет нигде в мире», — заключил Собянин.

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