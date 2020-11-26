В РФ отказались повышать число вопросов при сдаче экзамена на водительские права
МВД России отказалось от предложения увеличить количество вопросов в тесте при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
В ведомстве подчеркнули, что в тестовой части экзамена сохранят 20 вопросов, которые останутся разделенными на четыре тематических блока.
В документе отмечается, что билет, который представляет из себя блок из 5 вопросов, будет сформирован случайным образом.
МВД добавляет, что в ходе экзамена не допускается перестановка вопросов между блоками. Там уточнили, что на каждый вопрос дается от двух до пяти вариантов ответа.
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