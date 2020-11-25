На Украине пьяный полицейский протаранил автомобилем детскую площадку

Во Львове полицейский в нетрезвом состоянии, находясь за рулем автомобиля, протаранил детскую площадку и еще несколько машин. Об этом сообщает сайт Нацполиции Львовской области.

В ведомстве уточнили, что 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции на автомобиле Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и врезался в детскую площадку.

Начальник главного управления Нацполиции по области Василий Виконский рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал. Он отметил, что по факту ДТП было назначено служебное расследование.

«По его результатам полицейский будет уволен из полиции», — говорится в сообщении.

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