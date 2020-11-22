Автобус Владикавказ-Москва загорелся под Ростовом
Бернст Ю.
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Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел на 1025 километре трассы М4 «Дон».
По данным ведомства, в автобусе находились пять человек, никто из них не пострадал.
Уточняется, что пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.
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