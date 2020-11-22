Автобус Владикавказ-Москва загорелся под Ростовом

Автобус, следовавший по маршруту Владикавказ-Москва, загорелся в Ростовской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на 1025 километре трассы М4 «Дон».

По данным ведомства, в автобусе находились пять человек, никто из них не пострадал.

Уточняется, что пассажиров доставили на пост ГИБДД для отправки попутным автобусом.

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